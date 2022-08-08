Упавший с неба 10-килограммовый молот убил мужчину в Нидерландах

Вылетевший за пределы арены спортивный молот убил случайного прохожего в Нидерландах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Случайный прохожий погиб в Нидерландах в ходе соревнований по метанию молота, когда спортивный снаряд перелетел изгородь.

Как передает издание The Sun, инцидент произошел в ходе турнира Open Highland Games, который проходил в минувшие воскресенье, 7 августа, в замке Гелдроп в Нидерландах. Отмечается, что спортивный снаряд весом в 22 фунта (примерно 10 кг) перелетел изгородь и попал в прогуливающегося неподалеку от здания человека.

Прибывшие на место экстренные службы попытались его спасти, но не смогли. Как сообщает издание, погибший не был зрителем соревнований.

«Мы ошеломлены тем, что что-то подобное может произойти. Вы этого не ожидаете, это самая большая катастрофа, которая может случиться со всеми нами. Мы опустошены», - приводит издание слова одного из организаторов чемпионата Адри Гертс.

Гертс сообщил, что пока не разговаривал со спортсменом, который пустил снаряд, однако, по его словам, тот находится совершенно вне себя из-за случившегося.

«С ним этого никогда не должно было случиться. Это игроки, которые практикуют эту игру на международном уровне, на высоком уровне, с большим опытом и чрезвычайно опытны, но, очевидно, иногда может произойти несчастный случай», - отметил он.