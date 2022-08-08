Замглавы Херсонской области заявил об окончательном освобождении региона от нацистов

Херсонская область. Автомобили на понтонном пароме во время переправы около Антоновского моста через реку Днепр. Фото: ТАСС

Замглавы временной военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области сообщил, что регион навсегда освобожден от нацистского режима,

В интервью "России 24" чиновник сообщил, что Украина не сможет изменить ход событий даже подрывными акциями, взрывами и политическими убийствами.

"Херсонская область навсегда освобождена от нацистского, фашистского ига и колониального режима", - подчеркнул чиновник. По его словам, никакой речи о наступлении ВСУ на Херсон быть не может, а обстрелы города украинскими боевиками успешно отражаются российскими силами ПВО.

Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович публично опроверг свои же слова (а также заявления Владимира Зеленского) о возможном наступлении ВСУ на Херсонскую область. По его словам, сейчас подобное наступление украинских военных нереалистично. Более того, Арестович полагает, что весьма вероятным является попытка освобождения Николаева российской армией.

Между тем, в самой Херсонской области готовятся к проведению референдума о вхождении региона в состав России.