На Украине сообщили о прибытии в пункт назначения первого судна с зерном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первое судно с украинской агропродукцией прибыло в конечный пункт назначения, сообщили сегодня, 8 августа, в министерстве инфраструктуры Украины.

"Судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов Украины, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции", - уточняется в сообщении мининфраструктуры Украины в Телеграм-канале.

По данным ведомства, приблизительно через неделю ожидается прибытие в порты назначения судов Navi Star и Rojen, вышедших из портов в одном караване с Polarnet.

Ранее директор отдела IFPRI Вос заявил, что продуктовая сделка поможет снизить цены на мировых рынках. Роб Вос указал на необходимость дождаться реализации сделки.

Также ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что “продуктовая сделка” не может быть препятствием к продолжению спецоперации.