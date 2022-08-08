Экс-министра обороны Украины Ежеля заподозрили в госизмене Фото: REUTERS

Бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля подозревают в государственной измене в связи с согласованием им Харьковских соглашений, сообщает Государственное бюро расследований страны (ГБР).

«Бывший министр подозревается в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Уголовное производство осуществляется при процессуальном руководстве офиса генерального прокурора», – сказано на сайте ведомства

Как отметили в ГБР, Ежель понимал все риски согласования соглашений, согласно которым продлевалось пребывание российского флота на территории Украины. Там сообщили, что экс-министр при согласовании документа даже не посещал заседание правительства страны 21 апреля 2010, на котором Харьковские соглашения обсуждались. Кроме того, заявили в ГБР, не была проведена обязательная правовая экспертиза о соответствии проекта соглашения конституции Украины.

В ведомстве считают, что таким образом были созданы условия для продолжения пребывания сил Черноморского флота России на украинской территории, а это способствовало наращиванию военной техники и личного состава Вооруженных сил РФ, модернизации и замене корабельного состава и летательных аппаратов. Позже это преимущество было использовано Москвой при присоединении Крыма и Севастополя, говорится в заявлении.