МИД Китая обвинил Японию в использовании "ядерного зонтика" США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что единственной подвергшейся ядерному удару страной в мире является Япония, которая при этом пользуется «ядерным зонтиком» Вашингтона, выступая против того, чтобы США первой отказались от политики применения ядерного оружия.

Китайский дипломат отметил, Япония считает себя «образцовой ученицей» в вопросах международного ядерного разоружения, а также нераспространения ядерного оружия, выступая за создание свободного от ядерного оружия мира.

«Но на самом деле Япония всегда пользовалась «ядерным зонтиком» США, выступала против и препятствовала тому, чтобы США отказались от политики применения ядерного оружия первыми», - заявил он.

Ван Вэньбинь заявил, что некоторые из японских политиков говорят даже о совместном использовании ядерного оружия с Вашингтоном, указывая на то, что размещение американских ядерных зарядов на территории Японии не может быть табуированной темой.

Напомним, ранее Пекин обвинил Вашингтон в передаче ядерного оружия третьим странам и нарушении положения международного Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).