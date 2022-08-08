Спутник-ретранслятор «Луч» запустят с «Байконура» в ноябре 2022 Фото: пресс-служба ИСС имени академика М.Ф. Решетнева

Ракета-носитель «Протон-М» со спутником-ретранслятором «Луч» будет запущена с космодрома «Байконур» в конце ноября этого года, рассказал ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

«Запуск спутника «Луч» на ракете-носителе «Протон-М» с Байконура запланирован на конец ноября», – сообщил собеседник агентства.

Напомним, «Луч» представляет собой группу космических аппаратов, предназначенных для ретрансляции в Центр управления полетов сигналов с других спутников, в том числе с Международной космической станции. Система создана для информационного обеспечения ракет и космических аппаратов, летающих на низких орбитах. Спутник «Луч-5А» был запущен 11 декабря 2011 года. В феврале 2016 космическая система ретрансляции «Луч» была принята в опытную эксплуатацию.

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года с космодрома Плесецк была запущена ракета-носитель «Союз-2.1» со спутником связи «Меридиан-М».