В Башкирии в реке утонул мужчина в шортах и сланцах

Мужчина не рассчитал силы и утонул Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нелепая и одновременно с этим трагическая история произошла в Стерлитамаке накануне, 7 августа. Портал «Mkset.ru» сообщает, что в воскресенье на реке Белой на необорудованном пляже отдыхала компания горожан, распивающая алкоголь. Увидев, что к ним направляются полицейские, один из мужчин поспешил залезть в воду прямо в шортах и сланцах. В таком виде он пытался переплыть на противоположный берег реки, дабы скрыться от проверки.

К сожалению, пловец не рассчитал силы и ушел под воду. На месте не оказалось никого, кто бы смог помочь мужчине. Сообщается, что на берегу он оставил носовой платок, в который завернул ключи, сигареты и немного денег. В МЧС Башкирии сообщили, что тело утонувшего мужчины достали только днем 8 августа.

К слову, в Башкирии с начала купального сезона утонули 56 человека. Спасателям удалось вовремя помочь еще 101 человеку. В МЧС республики убедительно просят граждан купаться только в оборудованных пляжах под присмотром спасателей. Также они напоминают о том, что купаться в состоянии алкогольного опьянения смертельно опасно. Чаще всего на воде гибнут именно нетрезвые отдыхающие.