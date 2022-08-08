Associated Press: ЦРУ сосредоточится на противодействии Китаю

ЦРУ сосредоточится на противодействии Китаю Фото: REUTERS

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов решило сместить основной фокус своей деятельности с борьбы с экстремизмом на противостояние с Китаем, рассказал высокопоставленный сотрудник ведомства.

Как передает Associated Press, на встрече с руководителями контртеррористического центра ЦРУ дал понять, что финансирование теперь будет все в большей степени направляться на противодействие Китаю. Вместе с тем, по его словам, что борьба с «Аль-Каидой»* и другими экстремистскими группировками останется в приоритете.

По информации агентства, «в спецслужбах произошла тихая смена стратегии», и теперь сотни сотрудников переводят на должности, ориентированные на Китай. Среди них есть и те, кто раньше работал в отделах борьбы с терроризмом. В сообщении отмечается, что изменение стратегии произошло в том числе и под воздействием Конгресса США, где считают необходимым получить больше данных о разработке Пекином передовых технологий.

В настоящее время сотрудники ЦРУ изучают китайский язык, сказано в сообщении. По словам бывшего сотрудника ведомства Дугласа Уайза, смещение фокуса на противодействие Китаю и России может занять несколько лет.

*Запрещенная в России террористическая организация