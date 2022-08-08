Онищенко призвал ревакцинироваться от коронавируса на фоне появления новых штаммов

Все меры защиты против новых вариантов COVID-19 остаются прежними, состав вакцин не менялся, что свидетельствует об их эффективности, поэтому населению следует продолжать прививаться и ревакцинироваться, заявил РИА Новости заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Все меры, которые принимаются в отношении новых вариантов вируса, приблизительно одинаковые, и с точки зрения неспецифической профилактики и специфической защиты. Вакцины не меняли, а это говорит о том, что они эффективны… Нам нужно еще раз призвать граждан к вакцинации", - заявил Онищенко.

Он также добавил, что риск завоза новых вариантов коронавируса,появляющихся в мире, всегда есть, но принципиально меры защиты от заболевания остаются прежними и их требуется соблюдать

Ранее биофизик Соседова заявила, что летом 2022 года в восточной стране появится новый штамм коронавируса. По ее словам, новая мутация инфекции появится в Россию осенью и может привести к подъему заболеваемости.