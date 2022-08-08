Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 августа 2022 13:11

Онищенко призвал ревакцинироваться от коронавируса на фоне появления новых штаммов

Населению следует прививаться и ревакцинироваться, считает Геннадий Онищенко
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Онищенко призвал ревакцинироваться от коронавируса на фоне появления новых штаммов

Онищенко призвал ревакцинироваться от коронавируса на фоне появления новых штаммов

Все меры защиты против новых вариантов COVID-19 остаются прежними, состав вакцин не менялся, что свидетельствует об их эффективности, поэтому населению следует продолжать прививаться и ревакцинироваться, заявил РИА Новости заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Все меры, которые принимаются в отношении новых вариантов вируса, приблизительно одинаковые, и с точки зрения неспецифической профилактики и специфической защиты. Вакцины не меняли, а это говорит о том, что они эффективны… Нам нужно еще раз призвать граждан к вакцинации", - заявил Онищенко.

Он также добавил, что риск завоза новых вариантов коронавируса,появляющихся в мире, всегда есть, но принципиально меры защиты от заболевания остаются прежними и их требуется соблюдать

Ранее биофизик Соседова заявила, что летом 2022 года в восточной стране появится новый штамм коронавируса. По ее словам, новая мутация инфекции появится в Россию осенью и может привести к подъему заболеваемости.