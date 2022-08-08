Блинкен заявил, что США надеются на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов надеются, что со временем конфликта на Украине будет урегулирован дипломатическим образом, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Мы надеемся увидеть, что со временем это разрешится дипломатически. Тем временем мы должны отстаивать тезис о том, что суверенитет и независимость Украины важны. Они важны для украинцев, но также и для всего мира», – сказал глава Госдепартамента США на пресс-конференции.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации переговоров российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. По его словам, Москва ценит усилия Анкары, но украинская сторона не прилагает никаких усилий, чтобы переговоры по мирному договору возобновились.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться заключения мирного соглашения с Украиной, но исключительно на своих условиях.