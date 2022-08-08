В Госдуме могут дать русскоязычным жителям Прибалтики право на упрощенное получение гражданства РФ

Данные нормы коснутся русскоязычных жителей Литвы, Латвии и Эстонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Госдуме РФ готовы обсудить вопрос о предоставлении права на упрошенное получение российского гражданства для соотечественников из стран Прибалтики. Данные нормы коснутся русскоязычных жителей Литвы, Латвии и Эстонии.

Предполагается, что соответствующие поправки в законодательство РФ депутаты ГД обсудят осенью 2022 года.

"Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками", - цитирует ТАСС спикера ГД Вячеслава Володина.

Ранее стало известно о том, что власти Латвии хотят лишать гражданства жителей страны за поддержку спецоперации России на Украине. С соответствующим заявление выступил президент Латвии. Предполагается, что в первоочередном порядке данная мера будет применена к русскоязычным латвийским гражданам. В руководстве Латвии полагают, что «нейтральная позиция в сложившейся ситуации невозможна».