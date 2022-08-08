Путин подписал указ о введении в МЧС должности руководителя аппарата министра Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в МЧС должности заместителя министра – руководителя аппарата министра.

Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, в МЧС вводится должность заместителя руководителя аппарата министра. Вместе с тем у главы ведомства по-прежнему останется девять заместителей. Для должности руководителя аппарата министра установлено предельное звание «генерала-полковник», однако она может замещаться федеральным государственным гражданским служащим.

По информации ТАСС, на новую должность могут назначить бывшего заместителя главы управления Росгвардии по Чеченской Республике Даниила Мартынова, который сегодня является советником главы МЧС Александра Куренкова.

Напомним, Куренков был назначен главой МЧС России в конце мая 2022. Он выходец из спецслужб, прошел службу в Федеральной службе охраны (ФСО), где был старшим адъютантом Путина, став его доверенным лицом.