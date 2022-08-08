Онищенко назвал вероятные причины ухудшения ситуации с коронавирусом Фото: REUTERS

Возвращение в Москву студентов и похолодание могут оказаться влияние на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, поэтому важно продолжать вакцинироваться, заявил РИА Новости заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Через неделю Москва начнет заполняться студентами, которые приедут со всей страны - и те, кто учится, и те, кто поступил. Все они будут общаться, собираться, узнавать в вузе расписание, устраиваться в общежитие… Это станет пусковым механизмом, который может серьезно повлиять на ситуацию", - заявил Онищенко.

Он также добавил, что с наступлением холодов ожидается рост простудных заболеваний, при этом вариант коронавируса "омикрон" отличается тем, что довольно часто он вызывает бессимптомное заражение, особенно среди молодых людей, что тоже может способствовать распространению вируса.

Также Онищенко призвал ревакцинироваться от коронавируса на фоне появления новых штаммов.

Ранее биофизик Соседова заявила, что летом 2022 года в восточной стране появится новый штамм коронавируса. По ее словам, новая мутация инфекции появится в Россию осенью и может привести к подъему заболеваемости.