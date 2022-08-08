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Политика8 августа 2022 13:44

Захарова назвала враждебной акцией инициативу Сейма Латвии признать Россию «террористическим государством»

Дипломат призвала подумать о последствиях этих провокационных заявлений
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова назвала враждебной акцией инициативу Сейма Латвии признать Россию «террористическим государством»

Захарова назвала враждебной акцией инициативу Сейма Латвии признать Россию «террористическим государством»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инициатива парламентариев Латвии признать Россию «террористическим государством» является враждебной акции в русле антироссийской политики прибалтийской республики, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Очередная враждебная акция латвийских законодателей вполне укладывается в развязанную Ригой антироссийскую истерику. Ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону, которая, прежде всего, должна подумать, к каким губительным последствиям для самой Латвии и ее жителей подобные провокационные заявления могут привести», – приводятся слова дипломат на сайте МИД России.

Как считает представитель ведомства, «патологическая русофобия» латвийских властей уже спровоцировала серьезные экономические и социальные проблемы в Латвии, обрушив уровень жизни в стране. Она призвала латвийских парламентариев остановиться и стать «реальными представителями своего народа» вместо того, чтобы быть «приспешниками заокеанских хозяев».

Ранее Сейм Латвии одобрил рассмотрение инициативы о признании России террористическим государством.

Как писал сайт KP.RU, в мае этого года парламент Литвы в своей резолюции назвал Россию государством, осуществляющим терроризм. Кроме того, в республики действия Москвы на Украине назвали геноцидом, призвав международное сообщество создать специальный трибунал для расследования «российской агрессии». За принятие резолюции проголосовали все литовские парламентарии.