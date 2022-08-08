Захарова назвала враждебной акцией инициативу Сейма Латвии признать Россию «террористическим государством» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инициатива парламентариев Латвии признать Россию «террористическим государством» является враждебной акции в русле антироссийской политики прибалтийской республики, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Очередная враждебная акция латвийских законодателей вполне укладывается в развязанную Ригой антироссийскую истерику. Ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону, которая, прежде всего, должна подумать, к каким губительным последствиям для самой Латвии и ее жителей подобные провокационные заявления могут привести», – приводятся слова дипломат на сайте МИД России.

Как считает представитель ведомства, «патологическая русофобия» латвийских властей уже спровоцировала серьезные экономические и социальные проблемы в Латвии, обрушив уровень жизни в стране. Она призвала латвийских парламентариев остановиться и стать «реальными представителями своего народа» вместо того, чтобы быть «приспешниками заокеанских хозяев».

Ранее Сейм Латвии одобрил рассмотрение инициативы о признании России террористическим государством.

Как писал сайт KP.RU, в мае этого года парламент Литвы в своей резолюции назвал Россию государством, осуществляющим терроризм. Кроме того, в республики действия Москвы на Украине назвали геноцидом, призвав международное сообщество создать специальный трибунал для расследования «российской агрессии». За принятие резолюции проголосовали все литовские парламентарии.