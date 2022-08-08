Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика8 августа 2022 13:52

Путин не примет участие в Генассамблее ООН

Российскую делегацию на Генассамбелее возглавит Сергей Лавров
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин не примет участие в Генассамблее ООН

Путин не примет участие в Генассамблее ООН

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не поедет на заседание Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН) и не будет принимать в нем участие, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Поездка и выступление не планируются», – сообщил пресс-секретарь главы государства в беседе с ТАСС.

Между тем стало известно, что российскую делегацию на Генассамбелее ООН возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В состав делегации вошли пять человек, в том числе заместитель главы МИД Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а также председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Генассамблея ООН пройдет с 20 по 26 сентября 2022. Она пройдет в очном формате, тогда как в предыдущие два года выступления спикеров были заранее записаны на видео в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Новость дополняется