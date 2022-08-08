Путин не примет участие в Генассамблее ООН Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не поедет на заседание Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН) и не будет принимать в нем участие, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Поездка и выступление не планируются», – сообщил пресс-секретарь главы государства в беседе с ТАСС.

Между тем стало известно, что российскую делегацию на Генассамбелее ООН возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В состав делегации вошли пять человек, в том числе заместитель главы МИД Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а также председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Генассамблея ООН пройдет с 20 по 26 сентября 2022. Она пройдет в очном формате, тогда как в предыдущие два года выступления спикеров были заранее записаны на видео в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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