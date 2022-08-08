В Калининградской области стартовал форум «БалтАртек.Юность»

Молодёжный образовательный форум «БалтАртек. Юность – 2022» проходит на территории Калининградской области на озере Виштынец с 6 по 17 августа. В этот раз форум состоит из двух смен: «Пространство твоих возможностей» и «Пространство твоих инициатив». Участниками станут молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет.

Образовательная программа открылась встречей по вопросам развития инновационного бизнеса для молодёжи. Заместитель начальника отдела по работе с молодыми предпринимателями Росмолодёжь.Бизнес Владимир Сезин обсудил с ребятами базовые вещи, необходимые начинающим бизнесменам: виды инвестиций, возможность самореализации, необходимость сбора команды.

«Пока у вас есть запал: делать что-то крутое, делайте это не одни, а с командой, - отметил Владимир Сезин. - Такие мероприятия как «БалтАртек.Юность» и существуют для того, чтобы помочь вам найти своих единомышленников, тех, с кем вы можете вместе работать над крутыми проектами. То, что интересно, нужно точно брать и делать».

В обсуждении возможностей молодых предпринимателей также приняли участие победитель международного конкурса «Большая Перемена» и «Мой первый бизнес» Владислав Рогозин и основатель бренда российской дизайнерской одежды KUKLA Игорь Голиков.

Образовательная программа для будущих бизнесменов построена на практическом погружении в ситуации, а также на знакомстве с существующими бизнесами, в том числе реализуемыми в Калининградской области. Молодым учёным в течение смены предстоит познакомиться с ведущими научными деятелями региона и поучаствовать в одном из трёх образовательных треков: «Микробиология», «Электромагнитный ускоритель», «Энергетика: построение модели ГЭС».

Помимо образовательного модуля в программу традиционно входят встречи с общественными деятелями, политиками, деятелями культуры и искусства, мастер-классы, деловые игры, досуговые мероприятия.

«Рада, что на нашей площадке обновлённого форума «БалтАртек.Юность» собрались самые активные ребята: молодые учёные и начинающие предприниматели. Я желаю вам провести эти пять дней с максимальной пользой, узнать много новой, полезной информации, познакомиться с единомышленниками и круто провести время», – поприветствовала участников форума министр молодёжной политики Калининградской области Анна Мусевич.