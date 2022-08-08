Максим Фадеев призвал Макаревича к ответу за оскорбления россиян

Максим Фадеев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Продюсер и музыкант Максим Фадеев обвинил лидера группы “Машина времени” Андрея Макаревича в нарциссизме и назвал его творчество посредственным.

"Мне кажется, что Андрей Макаревич давно страдает заболеванием, которое называется в психологии "нарциссизм". Это является элементом социопатии. Это неестественное восприятие самого себя, своего "я". Я всегда замечал, что у него присутствует снобское отношение ко всему вокруг", – отметил Фадеев в своем Телеграм-канале.

Он также добавил, что все, что было сделано Макаревичем в искусстве, посредственно.

"Ему хотелось бы сказать только одно: Андрей Вадимович, вы неверно себя воспринимаете.Масштаб вашей личности, конечно же, не Бродский, не Довлатов и не Тарковский. Все, что вы сделали в искусстве, все очень посредственно. Я вам говорю это как музыкант", - подытожил Фадеев.

Напомним, Макаревич ранее неоднократно высказывал антироссийскую позицию относительно спецоперации на Украине. Выступления группы "Машина времени" в России были отменены.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 августа 2022 года можно прочитать здесь.