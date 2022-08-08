Путин наградил Карена Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Карен Шахназаров Фото: Борис КУДРЯВОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении режиссера, генерального директора киностудии «Мосфильм», народного артиста РФ Карена Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Шахназарова Карена Георгиевича», – сказано в указе, размещенном на портале правовой информации.

Карен Шахназаров – советский и режиссер, сценарист, кинопродюсер. Является народным артистом Российской Федерации (2002), лауреатом премии Ленинского комсомола (1986), Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1988) и двух Государственных премий Российской Федерации (2003, 2013). Возглавляет «Мосфильм» с апреля 1998 года.