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В мире8 августа 2022 14:38

Байден заявил, что не ждет радикальных шагов от Китая в отношении Тайваня

Также президент США заявил, что обеспокоен множеством действий со стороны КНР
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Джо Байден

Джо Байден

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден сегодня, 8 августа.заявил журналистам, что не ожидает от Китая каких-либо дополнительных шагов в отношении Тайваня в свете визита на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

"Я не встревожен (по поводу ситуации на Тайване - прим. ред.), но я обеспокоен тем, что с их (властей КНР - прим. ред.) стороны так много действий, но я не думаю, что они планируют делать что-то еще", - заявил глава США.

Напомним, ВС Китая в прошедший четверг приступили к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории Тайваня. Они должны были закончиться в полдень воскресенья (07:00по московскому времени), но, в соответствии с данными Минобороны КНР, были продлены на неопределенный срок. Учения начались на следующий день после завершения визита Пелоси в Тайбэй.

Ранее сообщалось, что Тайваньская авантюра Пелоси оборачивается политической катастрофой для США. Как отмечал эксперт, бессмысленная провокация не нашла поддержки даже у извечных американских союзников.