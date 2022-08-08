Отказ Европы от российского газа грозит глобальным экологическим кризисом Фото: REUTERS

Европа, отказываясь от российского газа, провоцирует не только возникновение кризиса в энергетической отрасли, но глобальный экологический. Об этом заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

По мнению эксперта, из-за невозможности закупать голубое топливо страны вынуждены использовать уголь.

- Европа вынуждена использовать уголь. ЕС идет вразрез со своими экологическими целями, разрешая жечь уголь и выводить из резерва станции, которые были полностью закрыты, - объяснил Гривач в беседе с изданием Lenta.ru . - В моменте она (Европа) создает глобальный не только энергетический, но и экологический кризис, провоцируя и даже стимулируя потребление более загрязняющих видов топлива.

Ранее ФАН писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что стране следует как можно заранее готовиться к кризису после 2030 года. Глава правительства предупредил Запад о серьезных трудностях в будущем. Он также полагает, что США и Европа не смогут избежать кризис.

Накануне RT сообщал, что кандидат в президенты Австрии Геральд Гросс заявил, что европейские лидеры ведут себя глупо, жалуясь на ситуацию с газом после введения санкций против России. Также Гросс написал в Твиттере, что подобное поведение среди стран ЕС похоже на шизофрению.