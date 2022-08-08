Байден сообщил, что чувствует себя хорошо после коронавируса

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден сообщил, что хорошо себя чувствует после перенесенного коронавируса.

Напомним, Байден заразился коронавирусной инфекцией две недели назад, потом поправился, но после вновь сдал положительный тест на COVID-19. Он оставался на самоизоляции и работал из Белого дома. В воскресенье тест Байдена второй день подряд был отрицательным, и врач разрешил ему вернуться к обычному режиму работы.

"Все хорошо", - сказал Джо Байден на вопрос журналистов о том, как он себя чувствует.

Ранее KP.RU писал, что Байден в третий раз сдал положительный тест на коронавирус. Американский лидер чувствует себя очень хорошо, заверил тогда его врач.

Также ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом Байден сильно охрип. Глава Белого дома в ходе совещания по экономическим вопросам говорил немного глухим голосом и кашлял.