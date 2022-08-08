Белый дом призвал Россию прекратить все военные операции рядом с ядерными объектами Украины Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов призвали Россию прекратить все военные операции вблизи ядерных объектов Украины, а также вернуть Киеву контроль над ними.

«Мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними, а также вернуть полный контроль над ними Украине», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

По ее словам, США пока не видят признаков повышенного или аномального уровня радиации на ядерных объектах Украины.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 5 августа, украинские военные выпустили 20 снарядов калибра 152 мм по Запорожской АЭС в Энергодаре. В течение часа – с 16:20 до 17:24 – ВСУ трижды обстреливали электростанцию.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обстрел Запорожской АЭС подчеркивает реальность опасности ядерной катастрофы.