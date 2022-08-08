В России отзовут более 100 тысяч автомобилей Kia из-за проблем с безопасностью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автопроизводитель Kia вынужден отозвать в России более 100 тысяч автомобилей. Такое решение связано с возможной неисправности модуля AIR BAG.

В частности, речь, что об отзыве 105 405 машин Kia Rio, которые были изготовлены в период с 2013 по 2018 год. О массовом отзыве транспортных средств сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

- Причина следующая: горит лампа неисправности SRS на панели приборов. Возможна внутренняя неисправность модуля AIR BAG. На всех транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения модуля AIR BAG и при необходимости его замена, - пишет Ридус со ссылкой на заявление Росстандарта.

Напомним, модуль AIR BAG отвечает в авто за систему развернутой безопасности. Она состоит из подушек безопасности, ремней, датчиков ударов, преднатяжителей, блока управления и пиропатронов.

Ранее автоэксперт Виктор Похмелкин объяснил, что делать если завод отзывает автомобиль. По его словам, к подобной процедуре стоит относиться, как с необходимости. Прежде всего нужно приехать в автосалон, где приобреталась машина .Если производитель принимает решение об устранении, то работы проводятся бесплатно для собственника авто.