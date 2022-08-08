США начали закупку зенитных ракетных комплексов NАSAMS для Украины Фото: REUTERS

Соединенные Штаты уже запустили процесс закупок зенитных ракетных комплексов NАSAMS для Украины. Об этом журналистам на брифинге заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

- У меня нет подробной информации о специфике контрактного процесса. Но мы уже находимся в процессе закупки, - отметил он.

Как сообщают "Новые известия", еще 1 июля американская сторона включила зенитно-ракетные комплексы NASAMS в пакет военной помощи Украине, который оценивается 820 миллионов долларов. Издание уточняет, что Вашингтон собирается поставить Киеву норвежско-американский комплекс противовоздушной обороны, способный защитить от ракетных атак целый крупный город. Речь идет о 24 пусковых установках, в каждой из которых по шесть зенитных ракет.

Ранее ОТР писал о том, что Россия направила США ноту из-за поставки новых вооружений Киеву на сумму 800 миллионов долларов. В частности, в документе говорится о непредсказуемых последствиях для региональной и международной безопасности.