Блинкен заявил, что США не намерены конкурировать в Африке с Россией и Китаем

США не намерены конкурировать в Африке с Россией и Китаем Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты на рассматривают Африку в качестве территории для конкуренции с Россией и Китаем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в ЮАР.

«Наше партнерство с Африкой не нацелено на то, чтобы перещеголять кого-то еще. Мы все слышали, что Южная Африка и континент в целом являются самой новой игровой площадкой в конкуренции между великими державами. Это фундаментальным образом отличается от того, как мы видим ситуацию», – сказал глава Госдепартамента США.

По словам Блинкена, в ситуации с Россией и Украиной, Китаем и Тайванем, а также Ближним Востоком Вашингтон стремится «отстоять некоторые базовые принципы» международного права. Как заявил госсекретарь, США в отношениях с Африкой хочет показать, что демократические системы эффективнее, чем авторитарные.

Также глава Госдепа сообщил, что Вашингтон намерен предлагать африканским странам услуги частных военных компаний по примеру ЧВК «Вагнер». По мнению Блинкена, американский закон 2019 года (Global Fragility Act), позволяющий делать это, направлен на стабилизацию конфликтов и борьбу с экстремизмом в зонах конфликтов.