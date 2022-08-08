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В мире8 августа 2022 15:50

Advance: Саудовская Аравия оскорбила Байдена, увеличив добычу нефти

Это увеличение - чисто символическое, подчеркнуло хорватское издание
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Джо Байден

Джо Байден

Фото: REUTERS

Итоговое решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти на сто тысяч баррелей в день можно считать оскорбительным для президента США Джо Байдена, написало хорватское издание Advance.

"Мир каждый день потребляет примерно сто миллионов баррелей нефти. Другими словами, увеличение добычи топлива ОПЕК+ является чисто символическим", - отмечается в статье.

Также, как отметила автор публикации, организация уже повышала этот показатель на 648 тысяч баррелей в день за месяц до визита главы США.

"Это пощечина администрации Байдена", - цитирует издание заявление эксперта в области нефтяных рынков Мэтта Смита.

В 2021-м году сообщалось, что США ведут консультации с ОПЕК+ по увеличению добычи нефти. Отмечалось, что существующие объемы добычи не компенсируют потери от предыдущих сокращений, заявили в Белом доме.

Также ранее эксперт рассказал, к чему приведет решение ОПЕК+ увеличить нефтедобычу. В частности, говорилось о возможном незначительном падении рубля.