Пожар на складе Ozon в подмосковной Истре полностью ликвидирован Фото: пресс-служба управления МЧС по Московской области

Пожарные службы полностью ликвидировали возгорание на крупнейшем складе компании Ozon на Новой Риге в подмосковном округе Истра. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Московской области.

«3 августа в 21:17 – локализация пожара на площади 55 тысяч кв. метров, 4 августа в 05:45 – ликвидация открытого горения. 8 августа в 18:00 – ликвидация последствий пожара. Есть пострадавшие», – говорится на сайте ведомства.

В региональном управлении МЧС уточнили, что в ликвидации пожара были задействованы45 единиц техники и 133 человека.

Напомним, в среду, 3 августа, в подмосковном округе Истра загорелся склад интернет-магазина Ozon. Площадь пожара составляла 35 тысяч кв. метров, позже она разрослась до 55 тысяч квадратов. Возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, сотрудники успели эвакуироваться.

Как писал сайт KP.RU, Следственный комитет России назвал короткое замыкание и нарушение техники безопасности возможными причинами пожара на складе Ozon на Новой Риге.