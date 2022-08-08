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Общество8 августа 2022 16:00

Генпрокуратура проверит ПФР из-за отказов в назначении соцвыплат

Проверка работы Пенсионного фонда пройдется сразу в нескольких российских регионах
Александр КИСЛОВ
Пенсионный фонд России вскоре ждет масштабная прокурорская проверка

Пенсионный фонд России вскоре ждет масштабная прокурорская проверка

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Генпрокуратура РФ заявила о проведении проверки деятельности Пенсионного фонда России. Поводом стали отказы в назначении социальных пособий в регионах страны.

По информации надзорного ведомства, в общей сложности ПФР неправомерно отказал в различных социальных выплатах и пособиях россиянам 1048 раз.

В связи с этим три должностных лица фонда были привлечены к дисциплинарной ответственности. На основании выявленных нарушений Генпрокуратура начала проверять весь Пенсионный фонд. Сколько будет длиться проведение проверки, не уточняется.

Ранее должности главы Пенсионного фонда лишился Андрей Кигим, который возглавлял ПФР с февраля 2021 года. Решение о его отставке принял премьер-министр России Михаил Мишустин. Временно исполняющим обязанности руководителя ПФР стал Сергей Чирков, работающий в Пенсионном фонде России на протяжении 20 лет.