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Политика8 августа 2022 15:57

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Политики подтвердили важность реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба Президента РФ/ТАСС

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба Президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, с которым обсудил обострение конфликта в Нагорном Карабахе.

«Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе. В этом контексте подтверждена важность реализации всех положений договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», – сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Еревана.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта со стороны Азербайджана. Инцидент отмечен в районе высоты Сарыбаба, в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

Кремль выразил обеспокоенность обострением конфликта в Нагорном Карабахе.