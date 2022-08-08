Латвия возобновила импорт газа из России Фото: REUTERS

Латвия на прошлой неделе возобновила импорт газа из России, который был остановлен в связи с нарушениями условий отбора.

По данным платформы Entsog, объединяющей информацию европейских операторов газотранспортных систем, российский газ поступает в Латвию с пятницы, 5 августа. В настоящее время голубое топливо через газоизмерительную станцию «Лухамаа» прокачивается в объемах около 4 миллионов кубометров в сутки. Газ из России идет в Латвию через Эстонию по маршруту Валдай – Псков – Рига.

Как писал сайт KP.RU, в конце июля 2022 российский холдинг «Газпром» приостановил поставки газа Латвии из-за нарушения условий отбора.

Напомним, ранее Сейм Латвии поддержал поправки к закону об энергетике, предусматривающие диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение его стратегических запасов. Документом предполагает в том числе запрет на поставки голубого топлива из России.