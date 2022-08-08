Названы сферы, где женщины зарабатывают больше мужчин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Член Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом в Национальном совете при президенте РФ Валентина Митрофанова назвала сферы, где женщины зарабатывают больше мужчин.

В первую очередь эксперт отметила, что в Москве есть сферы, в которых вне зависимо от пола, можно зарабатывать по 300 тысяч рублей – это репетиторство.

Но безусловно, говоря о руководящих составах, там чаще всего присутствуют мужчины.

- Когда говорят о дискриминации, в том числе по оплате труда, по большей части имеют в виду офисных работников. Здесь на руководящих позициях заняты, как правило, мужчины, - комментирует «Москве 24» Валентина Митрофанова.

По ее оценкам, обычно среди руководства компаний мужчины занимают 90-95%, а среди собственников бизнеса – почти 100%. А вот в среднем управленческом звере соотношения почти равны.

Что касается сфер, где женщины явно зарабатывают больше – это репетиторство.

-Если школьник младшего возраста, то преимущество отдают женщине. По простой логике - она лучше найдет контакт с ребенком. В регионах час репетиторства стоит тысяча рублей, в Москве платят в 2-2,5 раза больше, - поделилась она статистикой.

Есть сферы, где уже наметился перевес в пользу женщин.

- В Подмосковье разница зарплаты в пользу мужчин в 2021 году составила 11 700 руб., в первой половине 2022-го – 14 900 руб. В 2019–2020 годах эта разница держалась на уровне 10 000 руб., – рассказала «Подмосковье неделя» руководитель службы исследований рекрутингового портала hh.ru Мария Игнатова.

Тем временем эксперты прогнозируют осенью рост безработицы. работодатели не смогут держать работников в режиме полного рабочего времени. Из-за этого начнется рабочий отток, который скажется на уровне безработицы, передает РИАМО.