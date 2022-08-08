Россия и ДНР подпишут соглашение о взаимном признании ученых степеней и званий Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о подписании с Донецкой народной республикой соглашения о взаимном признании ученых степеней и званий.

Как сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации, с российской стороны соглашение должно подписать Министерство науки и высшего образования. Этот документ будет регулировать взаимное признание ученых степеней и ученых званий, полученных в России и ДНР, для продолжения в них обучения и осуществления профессиональной деятельности.

Напомним, в конце февраля этого года президент России Владимир Путин во время телеобращения заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства в прямом эфире подписал указы о признании ДНР И ЛНР, а также договоры о взаимопомощи с республиками.