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Наука8 августа 2022 16:44

Россия и ДНР подпишут соглашение о взаимном признании ученых степеней и званий

С российской стороны документ должно подписать Министерство науки и высшего образования
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Россия и ДНР подпишут соглашение о взаимном признании ученых степеней и званий

Россия и ДНР подпишут соглашение о взаимном признании ученых степеней и званий

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о подписании с Донецкой народной республикой соглашения о взаимном признании ученых степеней и званий.

Как сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации, с российской стороны соглашение должно подписать Министерство науки и высшего образования. Этот документ будет регулировать взаимное признание ученых степеней и ученых званий, полученных в России и ДНР, для продолжения в них обучения и осуществления профессиональной деятельности.

Напомним, в конце февраля этого года президент России Владимир Путин во время телеобращения заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства в прямом эфире подписал указы о признании ДНР И ЛНР, а также договоры о взаимопомощи с республиками.