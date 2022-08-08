Россиянин Александр Винник заявил в американском суде о своей невиновности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданин России Александр Винник, экстрадированный в Соединенные Штаты, заявил в суде Северного округа штата Калифорния о своей невиновности, рассказал представитель суда.

«Мы подтверждаем, что он предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения, и заявил о своей невиновности», – передает его слова ТАСС.

Следующее заседание по делу Винника пройдет в понедельник, 15 августа.

Как писал сайт KP.RU, Александра Винника задержали в Греции по запросу США, которые считают, что россиянин причастен к отмыванию миллиардов долларов через биржу криптовалют.

В апреле 2021 года подсудимый написал письмо президенту России Владимиру Путину, попросив российского лидера о помощи и возобновив свою голодовку, которую он категорически отказался прекращать.

Напомним, на прошлой неделе Винник был экстрадирован в США.