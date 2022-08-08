Адвокат назвал полезным новый закон о наследниках Фото: Андрей МИРЕЙКО

Адвокат назвал назвал полезным новый закон о наследниках

Президент России Владимир Путин подписал новый документ, затрагивающий права наследников умерших родственников.

Адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский и адвокат Владимир Гончаров объяснили действие нового закона и рассказали, какие плюсы он принесет наследникам.

Теперь будет расширен круг лиц, которые могут оспаривать родственные связи, а это значит, что сократится число мошеннических действий.

Теперь наследники могут в судебном порядке могут признать незаконной запись в книге рождений. Сегодня если родители не состоят в браке, запись о матери вносится по ее заявлению, а об отце — по заявлению отца, либо по совместному заявлению или решению суда.

- Этот документ стал логичным решением после дела, который рассматривал Конституционный суд. Жительница Алтайского края была дочерью умершего мужчины и оспаривала в судах ситуацию, при которой неизвестная ей женщина уверяла, что воспитывает дочь умершего мужчины, - рассказывает адвокат ФАН.

Суд постановил, что нужно внести дополнения в закон и расширить круг лиц, которые могут оспаривать записи о родителях.

После подписания бумаг на самом высоком уровне, изменения будут внесены в статью 52 Семейного кодекса РФ.

- То есть, теперь наследники человека могут оспорить тот факт, что кто-то еще называется его ребенком. Но в случаях, если такая запись была сделана на основании подложных документов либо без свободного волеизъявления лица, - подчеркнул Гончаров.

Тем временем директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить от транспортного налога автомобили, унаследованные детьми. Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова, пишет RT.

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