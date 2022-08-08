Покупатель украинского зерна в Ливане отказался от него из-за задержки в доставке Фото: Мария ЛЕНЦ

Покупатель украинского зерна в Ливане не стал покупать его, так как были нарушены сроки доставки, сообщает посольство Украины в Бейруте.

«Конечный покупатель в Ливане отказался получить груз из-за задержки в доставке (более пяти месяцев). Так что теперь поставщик груза ищет другого покупателя», – сказано в сообщении в Twitter украинского дипломатического представительства.

Ранее сообщалось, что судно Razoni с украинским зерном изменило курс и прибудет в Ливан 9 августа 2022.

Как писал сайт KP.RU, Турция, Россия, Украина и Организация Объединенных Наций (ООН) заключили договор, который предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для выполнения данного соглашения в Стамбуле создали Совместный координационный центр.

Договор предусматривает, что разминирование в территориальных водах Украины проводиться не будет, поскольку это требует много времени, а корабли с зерном будут выходить из портов Черного моря в сопровождении украинских лоцманов по безопасному коридору.