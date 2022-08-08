Вирусолог Нетесов не увидел риска появления в России нового китайского вируса Ланье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Китае обнаружен новый вирус, получивший название Ланье (LayV). Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов оценил риски появления в России генипавируса.

Пока смертельных случаев заболевания не зафиксировано. Вирусолог уверен, что подобные недуги перевозят из страны в страну туристы, либо переносчики дикие животные.

Россиянам пока не стоит бояться, так как топические вирусы просто так в Россию не попадают.

- Поскольку эти вирусы практически не передаются респираторным путем, нам, конечно, стоит ими интересоваться, но они нам особо не грозят, — подчеркнул Нетесов в беседе с NEWS.ru.

Ранее ученые из Китая и Сингапура диагностировали вирус, который может передаваться человеку от диких животных.

Пока выявлено 35 заболевших вирусом Ланье, пострадавшие живут в провинциях Шаньдун и Хэнань. Основными симптомами вируса является лихорадка, кашель, анорексия, миалгия (боль в мышцах).

- Глобальную опасность распространения вируса на всю планету я бы оценил как крайне низкую. Эти заболевания природно очаговые, тесно связаны с ареалом распространения данного вида животных, - сказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский телеканалу "360".