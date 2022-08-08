Более 60% россиян держат дома кошек Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В России две трети (65%) опрошенных граждан держат у себя дома хотя бы одну кошку. Причем у 13% участников опроса проживает сразу два представителя семейства кошачьих, а у 9% - три и более.

Отмечается, что у россиян наибольшей популярностью пользуются короткошерстные породы кошек: их содержат 56% жителей страны. 42% респондентов выбирают длинношерстных кошек, а лысых завели лишь 2% россиян. Об этом со ссылкой на результаты исследования Сбера СберСтрахования и Rambler&Co пишет "Газета.Ru".

Кстати, согласно полученным итогам, 42% респондентов признались, что взяли животное на улице, а еще 32% - забрали кошку у знакомых, 15% - из приюта для животных, а 11% домашнее животное досталось в подарок.

Ранее телеканал "360" сообщал, что аналитики Ozon в результате опроса выяснили, как много денег тратят российские граждане на своих домашних животных. Оказалось, 41% опрошенных владельцев домашних животных заявили, что их расходы на питомцев в среднем составляют три-пять тысяч рублей в месяц. Около 36% тратят не более трех тысяч в месяц, 12% — 5–10 тысяч рублей в месяц.