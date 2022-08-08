Туроператоры посоветовали россиянам "поторопиться с получением шенгена" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова заявила, то гражданам России стоит поторопиться с подачей заявлений в консульства европейских стран для получения туристических виз в страны ЕС.

По ее словам, этот вопрос лучше не откладывать, поскольку пока ситуация с ними не начала ухудшаться. Об этом пишет Газета.Ru.

- Мы не видим пока проблем с получением туристических шенгенских виз для россиян. Вокруг этой темы в последнее время очень много раздувается вопросов. Изменились только даты получения. Но пока ситуация с ограничениями не стала накаляться, россиянам стоит уже сейчас поторопиться с получением шенгена, - уточнила Осипова.

Накануне телеканал "360" сообщал, что в Эстонии предложили Евросоюзу запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Аналогичные идеи витают и в Финляндии. Страна заявила, что вопрос стоит обсудить на неформальной встрече глав МИД государств Евросоюза в конце августа.

Тем временем, "Известия" пишут, что политика выдачи шенгенских виз находится в компетенции Евровоюза. Франция тесно координирует свои действия со своими европейскими партнерами, заявили изданию в МИД Франции.