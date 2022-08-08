В Пентагоне заявили, что США не поддерживают движение Тайваня к независимости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты не поддерживают движение Тайваня к независимости, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

«Мы не поддерживаем движение Тайваня к независимости. Наша политика не изменилась – это поддержка статус-кво», – сказал замглавы Пентагона на пресс-конференции.

По мнению Минобороны США, новый статус-кво пытается установить Китай, что демонстрирует своей активностью в Тайваньском проливе. Как заявил Кола, обострение ситуации вокруг Тайваня не интересен ни одной из сторон и влияет на всю мировую экономику, так как остров экспортирует на мировой рынок до 90%полупроводников. Напряженность вокруг Тайваня грозит глобальными рисками, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) ранее приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.

Напомним, МИД КНР выразил решительный протест по поводу визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань 2 августа 2022 и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа «одного Китая» и нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.