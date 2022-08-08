Журналист Хейсканен: В Финляндии из-за русофобии началась война с памятниками советской эпохи

Власти Хельсинки снесли подаренный СССР монумент «Мир во всём мире» Фото: Shutterstock

Журналист Кости Хейсканен заявил, что власти Финляндии начали войну с советскими памятниками.

По его словам, демонтаж памятника "Миру мир" в Хельсинки, который был подарен Москвой, - не первый случай за 2022 год.

- В Финляндии началась война с памятниками советской эпохи. Так, в Хельсинки сегодня утром на буксире отбуксировали памятник "Миру мир" ... Сейчас идет эта антироссийская война, которая распространяется на памятники. До этого ... в Уусима, где расположены захоронения советских военнослужащих на территории Финляндии ... были испорчены памятники погибшим. Это один из моментов русофобии, - рассказал представитель СМИ в беседе с "Пятым каналом".

Накануне "Российская газета" писала, что правительство прибалтийской республики в своем неуемном желании порвать с коммунистическим прошлым ни во что не ставит мнение простых жителей страны, среди которых многие против сноса монументов. Так, вокруг памятника Т-34, который давно уже в прицеле русофобов, обычными людьми организована круглосуточная охрана. Они говорят, что монумент - это "наша память, это наша история".

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