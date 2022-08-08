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В мире8 августа 2022 19:33

Власти Израиля заявили о достижении всех целей операции в Газе

Армия обороны Израиля нанесла разрушительный удар по врагу, сказал премьер еврерйского государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Власти Израиля заявили о достижении всех целей операции в Газе

Власти Израиля заявили о достижении всех целей операции в Газе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армия Израиля достигла всех целей, поставленных операцией «Рассвет» в секторе Газа, заявила премьер-министр еврейского государства Яир Лапид. По его словам, верхушка движения «Исламский джихад»* уничтожена.

«В ходе операции «Рассвет» Израиль вернул себе инициативу. Все наши цели были достигнуты. Вся военная верхушка «Исламского джихада»* в Газе была уничтожена за три дня. Мощь и изобретательность Армии обороны Израиля нанесли разрушительный удар по врагу», – сказал политик в ходе обращения к израильтянам.

Как сообщил Лапид, одновременно с операцией «Рассвет» израильские военные задерживали активистов «Исламского джихада»* на Западном берегу реки Иордан. Премьер заявил, что Иерусалим продолжает политику «нулевой терпимости» к терроризму, пригрозив лишением жизни тем, кто «попытается навредить» Израилю.

Ранее Израиль подтвердил, что перемирие с «Исламским джихадом»* вступает в силу 7 августа. При этом израильская сторона решила оставить за собой право применить силу в случае нарушения режима прекращения огня.

Как писал сайт KP.RU, из сектора Газа после объявления перемирия полетели снаряды в сторону Израиля.

*Запрещенная в России террористическая организация