Военные корабли и самолеты не смогут приближаться к судам с украинским зерном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская и украинская стороны оговорились, что военные корабли, самолеты и беспилотники не могут находиться в радиусе 10 морских миль (18,5 км) от судов с украинским зерном, движущихся по безопасному коридоре. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой соответствующий документ.

- Ни одно военное судно, самолет или дрон не будут приближаться на расстояние ближе 10 морских миль к торговому судну, идущему по морскому гумкоридору, не включая территориальные воды Украины, - сообщает издание.

До этого сообщалось, что совместный координационный центр (СКЦ) в рамках "продуктовой сделки" разрешил выход четырех судов с продовольствием из Черноморска и Одессы.

Соглашение об экспорте зерна Россия с Турцией и ООН подписали в Стамбуле в конце июля. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала и Украина. Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного.