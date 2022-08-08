Умерла Оливия Ньютон-Джон, австралийская певица и актриса, исполнившая главную роль в мюзикле "Бриолин"

Оливия Ньютон-Джон Фото: REUTERS

В Южной Калифорнии умерла австралийская и британская певица и актриса Оливия Ньютон-Джон, известная по главной роли в мюзикле "Бриолин". Она скончалась в возрасте 73 лет.

Как сообщили в соцсетях родные звезды, Оливия умерла утром 8 августа на своем ранчо.

- Оливия Ньютон-Джон мирно умерла ... на своем ранчо в Южной Калифорнии в окружении семьи и друзей. Мы просим всех уважать частную жизнь семьи в это тяжелое время. Оливия была символом побед и надежды на протяжении более 30 лет, разделяя свой жизненный путь с раком груди, - написал в посте муж актрисы Джон Истерлинг.

Напомним, Ньютон-Джон родилась в Кембридже в Великобритании 26 сентября 1948 года. Обрести славу ей удалось зарекомендовав себя перед публикой именно в качестве певицы. 15 ее песен достигли лучшей десятки хит-парада Billboard. Позже как актриса она прославилась, исполнив главную роль в мюзикле "Бриолин".

В 1992 году врачи выявили у Оливии рак груди. Актриса прошла курс лечения, после чего стала одной из самых известных активисток по борьбе с раком.