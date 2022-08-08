Координационный центр разрешил выход двух судов с продовольствием из портов Украины 9 августа 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил выход двух судов с продовольствием из портов Украины 9 августа 2022 года. Об этом сообщили в ООН.

- СКЦ санкционировал выход двух судов через морской гумкоридор в рамках черноморской зерновой инициативы, - сказано в сообщении организации.

Также уточняется, что в общей сложности они будут перевозить более 70 тысяч тонн продовольствия.

До этого сайт KP.RU писал, что совместный координационный центр в рамках "продуктовой сделки" разрешил выход четырех судов с продовольствием из Черноморска и Одессы.

Напомним, Россия, Турцией и ООН подписали соглашение об экспорте зерна в Стамбуле в конце июля. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала и Украина. Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного.

Накануне стало известно, что РФ и Украина договорились, что военные корабли, самолеты и беспилотники не могут находиться в радиусе 10 морских миль (18,5 км) от судов с украинским зерном.