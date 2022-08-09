"Время всё расставит по своим местам": Режиссер Владимир Хотиненко ответил сбежавшим из России артистам

Режиссер Владимир Хотиненко ответил сбежавшим из России артистам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режиссер Владимир Хотиненко прокомментировал решение ряда артистов покинуть Россию после начала военной спецоперации на Украине.

По его мнению, если начать объективно разбираться, то можно запутаться и не найти верного ответа.

- Я бы дал разобраться - и времени, и людям. А декларативные запреты не нужны – они лишь вызывают дополнительный интерес, поскольку запретный плод сладок. Мы это проходили при СССР. Так что пусть время всё расставит по своим местам, - ответил Хотиненко.

Режиссер также в беседе с "АиФ" поделился мнением по поводу того, стоит ли снимать с прокатала фильмы с такими актерами. Он полагает, что в данном случае не стоит прибегать к запретам.

Ранее сайт KP.RU писал про покинувших РФ звезд. Еще вчера у них были свои телешоу, роли в кино и театре, многомиллионные корпоративы, а сегодня они уже на птичьих правах начинают новую жизнь за границей. "Комсомолка" узнала, что ждет наших селебрити.