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Политика8 августа 2022 22:15

Миссия США в ООН прокомментировала вопрос о визе Лаврову для участия в работе Генассамблеи

Генассамблея ООН пройдет с 20 по 26 сентября 2022 года
София ГОНЧАРОВА
Миссия США в ООН прокомментировала вопрос о визе Лаврову для участия в работе Генассамблеи

Миссия США в ООН прокомментировала вопрос о визе Лаврову для участия в работе Генассамблеи

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель постпредства США ответил на вопрос о визе министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову для участия в работе Генассамблеи ООН.

По его словам, Соединенные Штаты, учитывая соглашения, должны содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру ООН.

- Визовые вопросы конфиденциальны ...Американская сторона обязана в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН содействовать приезду ... представителей государств-членов ООН, - уточнил представитель постпредства США в ООН в беседе с РИА Новости.

Днем ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, которая пройдет в сентябре этого года. Соответствующее распоряжение подписал российский лидер Владимир Путин. Всего в состав делегации от РФ вошли пять человек.

Напомним, Генассамблея ООН пройдет с 20 по 26 сентября 2022.