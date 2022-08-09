Миссия США в ООН прокомментировала вопрос о визе Лаврову для участия в работе Генассамблеи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель постпредства США ответил на вопрос о визе министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову для участия в работе Генассамблеи ООН.

По его словам, Соединенные Штаты, учитывая соглашения, должны содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру ООН.

- Визовые вопросы конфиденциальны ...Американская сторона обязана в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН содействовать приезду ... представителей государств-членов ООН, - уточнил представитель постпредства США в ООН в беседе с РИА Новости.

Днем ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, которая пройдет в сентябре этого года. Соответствующее распоряжение подписал российский лидер Владимир Путин. Всего в состав делегации от РФ вошли пять человек.

Напомним, Генассамблея ООН пройдет с 20 по 26 сентября 2022.