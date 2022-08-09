Пленный Агафонов рассказал, что украинских силовиков готовили к наступлению на Донбасс Фото: REUTERS

Украинских военных готовили к тому, что им придется напасть на Донбасс и начать войну с Россией. Об этом журналистам рассказал пленный военнослужащий 53-й мехбригады украинских силовиков Вадим Агафонов.

- Среди командного состава шла речь о скором наступлении на Донбасс, говорили, что не надо дать русским первыми напасть на нас, а сделать внезапный контрудар. Надо забрать Донбасские земли и, возможно, пойти дальше, - рассказал Агафонов, его слова приводят РИА Новости.

Пленный также добавил, что украинские командиры говорили и про то, что западные партнеры при наступлении на Донбассе должны оказать помощь вооружением.

Накануне сайт KP.RU писал, что вооруженные силы Украины заминировали мост в Запорожской области. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, украинские войска планируют взорвать переправу с целью обвинения в этом российских военных.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.