Семь человек погибли и девять пострадали в результате сильнейших дождей в Южной Корее Фото: REUTERS

Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате сильнейших дождей в Южной Кореи.

Как сообщает Рёнхап со ссылкой на местные власти, судьба еще шестерых граждан пока остается неизвестна.

- Самые сильные за 80 лет дожди обрушились на Сеул и окружающие его регионы, в результате чего семь человек погибли, а шесть пропали без вести, - сообщает агентство.

В прошлом году сообщалось, что в Китае в провинции Хубэй из-за наводнений погиб 21 человек, еще четыре гражданина числятся пропавшими без вести. По данным газеты Global Times, стихийное бедствие произошло в четверг в городе Люлинь. Количество осадков превысило 100 мм/ч. Уровень воды составил 3,5 метра, а в некоторых частях города и вовсе достигает 5 метров.

Ранее сайт KP.RU писал, что около 200 тысяч жителей города Чжэнчжоу, который является административным центрам провинции Китая Хэнань, эвакуированы из-за наводнения.