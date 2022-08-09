Что произошло в ночь на 9 августа Фото: REUTERS

Западным странам стоит запретить въезд на свою территорию для всех россиян, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил интервью газете The Washington Post. По мнению политика, "самые важные санкции - закрытие границ". Украинский лидер объяснил это тем, что "россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще".

С 9 августа 2022 года в силу вступают новые правила по сокращению на 15% спроса на газ в Европейском союзе в ближайшие месяцы. Об этом говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС. Новые правила будут действовать в течение одного года с момента вступления в силу. К маю 2023 года Еврокомиссии предстоит дать оценку этому решению.

Россия уведомила США, что временно выводит из-под инспекций в рамках договора о СНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) свои объекты, об этом сообщили в МИД РФ.

В Германии и Австрии достаточно высок уровень поддержки российского лидера Владимира Путина и России, написал обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung. Автор публикации назвал обманчивым впечатление о единодушной поддержке Киева среди немцев и австрийцев, подчеркнув, что у Москвы внушительное число сторонников.

Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате сильнейших дождей в Южной Корее. Как сообщает Рёнхап со ссылкой на местные власти, судьба еще шестерых граждан пока остается неизвестна.

Президент Соединенных Шатов Джо Байден 9 августа 2022 намерен подписать протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Начало церемонии запланировано на 21:00 по мск.