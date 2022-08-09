В Афганистане при взрыве погибли три лидера пакистанских талибов*

Лидеры террористической группировки подорвались на дорожной мине Фото: REUTERS

В Афганистане в результате взрыва погибли три влиятельных исламиста, являющиеся лидерами местного подразделения талибов*.

По информации издания Down, в подорвавшейся на дорожной мине машине находился руководитель пакистанских талибов* Омар Халид Хорасани, известный как Абдул Вали Мохманд. Кроме него в автомобиле находились влиятельные исламисты Муфтий Хассан и Хафиз Даулат Хан, известные тем, что в 2014 году в числе ряда других лидеров пакистанских талибов* присоединились к террористической группировке ИГИЛ*.

Погибшие исламисты вели переговоры с властями Пакистана, однако не прекращали террористическую деятельность и организовывали теракты в ряде регионов страны.

Ранее сообщалось, что в конце июля 2022 года на границе Афганистана с Ираном произошло масштабное столкновение иранских войск с боевиками движения «Талибан»*, Также в Афганистане и Пакистане активную деятельность развернули и боевики других террористических организаций: так, численность боевиков группировки ИГИЛ* на территории Афганистана выросла за последний год в три раза, достигнув примерно шести тысяч человек.

*Запрещенные в России террористические организации